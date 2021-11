Monza, tenta di strangolare la ex e devasta il suo locale: arrestato

Quando un cliente ha tentato di difendere la donna, il 43enne lo ha colpito in testa con un oggetto in legno, poi con calci e pugni

Un uomo di 43 anni, di origine cinese, è stato arrestato dai carabinieri a Monza con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, già sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare per violenze alla moglie e ai figli, ha fatto irruzione nel centro massaggi di proprietà della donna e ha devastato il locale, frantumando vetrina e arredi. Poi ha afferrato per il collo la ex moglie, tentando di strangolarla. Quando un cliente ha tentato di difendere la donna, il 43enne lo ha colpito in testa con un oggetto in legno, poi con calci e pugni. Altri clienti hanno allertato i carabinieri, che hanno arrestato il 43enne.