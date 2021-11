Droga, bloccata vendita di 10 litri di gbl: un arresto a Giussano

In manette un 35enne. Sono in corso indagni sull'identità dell'acquirente e sulla provenienza della droga

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Giussano (Monza) mentre stava per vendere dieci bottiglie da un litro di gbl, nota come "droga dello stupro". Il 35enne, bloccato dalla Squadra Mobile di Monza, in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria della Polaria di Fiumicino (Roma), è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in corso indagni sull'identità dell'acquirente e sulla provenienza della droga.

Cos'è la gbl

La gbl, ha ricordato la Questura di Monza "anche in modeste quantità provoca, in un tempo di azione massimo di dieci minuti, effetti ipnotici, sedativi, dissociativi" e viene "utilizzata perlopiù per allentare i freni inibitori della vittima con l'intenzione, spesso, di perpetrare una violenza sessuale".