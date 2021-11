Incidente sul lavoro a Bergamo, grave operaio 51enne

Un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Bergamo, nello stabilimento 'Ire Omba Spa' di via Serassi. E' successo poco prima delle 7. L'operaio ha riportato un trauma a una gamba, schiacciata da un cilindro di ferro lungo cinque metri e del diametro di 30 centimetri. Sulle cause dell'infortunio sono in corso gli accertamenti di Ats Bergamo, intervenuta con il 118. Il ferito è stato portato con l'ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.