Aggredisce la compagna che lo aveva appena denunciato, arrestato

I carabinieri hanno avviato le procedure per il codice rosso individuando una sistemazione protetta per la giovane e il figlio di un anno

Un uomo di 36 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di aggredire la compagna, una 23enne, dopo aver saputo che lei lo aveva denunciato per maltrattamenti. E' successo ieri sera a Moglia, nel Mantovano.

La vicenda

Ieri pomeriggio la giovane è andata nella locale caserma con il figlioletto di un anno per denunciare le violenze a cui il compagno la sottoponeva. I carabinieri hanno quindi avviato le procedure per il codice rosso individuando una sistemazione protetta per la madre e il bimbo. La sera stessa i militari e la 23enne si sono presentati dal compagno per informarlo della decisione presa dalla donna. Al che l'uomo si è avventato contro la donna tentando di aggredirla. Poi ha preso un coltello e dopo aver minacciato i militari ha tentato di ferirsi. Una volta disarmato, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Mantova.