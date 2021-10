"Dietro le quinte": arte e turismo per il rilancio post Covid

I protagonisti del mondo di cultura, spettacolo, cinema e turismo si ritrovano nell’iniziativa organizzata dal gruppo Monrif e dai suoi quotidiani alla Reggia della città, che per due giorni diventerà un laboratorio di idee e proposte concrete su come lasciarsi alle spalle le difficoltà di quasi 2 anni di chiusure e attività rallentate

I protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema e del turismo italiano - i settori maggiormente colpiti dalla pandemia -, cercano insieme di trovare delle risposte concrete su come uscire dalla crisi Covid. È questo lo scopo di "Dietro le quinte: le arti oltre l'emergenza", iniziativa organizzata dal gruppo Monrif e dai suoi tre quotidiani (Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno) alla Reggia di Monza, che oggi e domani diventa un vero e proprio laboratorio di idee e di proposte concrete su come lasciarsi alle spalle le difficoltà di quasi due anni di chiusure e di attività rallentate. L'evento è organizzato in presenza e trasmesso in diretta streaming sui siti delle testate Monrif.

Il programma di oggi

I lavori si sono aperti oggi, venerdì 8 ottobre, con un collegamento con il Padiglione Italia all'Expo di Dubai, la vetrina con la quale il nostro Paese si ripresenta a un mondo finalmente aperto alla possibilità di viaggiare, anche se regolato dalle nuove norme di tutela della salute pubblica. Un'occasione per introdurre la prima parte dei lavori, dedicata al ruolo svolto dalle città d'arte nell'Italia del post Covid. A dialogare: Agnese Pini, direttrice de La Nazione, Sandro Neri, direttore de Il Giorno, il curatore artistico Davide Rampello e i sindaci di Monza, Dario Tosi e Riccione Renata Tosi. Nel pomeriggio 'su il sipario' per il teatro, del quale parleranno gli esponenti di alcuni tra i più rappresentativi teatri italiani e con rappresentanti del mondo istituzionale, come Stefano Bruno Galli, assessore alla Cultura della Regione Lombardia.