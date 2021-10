Elezioni comunali, Feltri: Lega dietro Fdi in molte città mi fa godere

Così il capolista a Milano di Fratelli d’Italia: "Questa è fonte di soddisfazione, e insomma non vedo il motivo di nasconderlo. Ma non ho niente contro Salvini. Nulla di personale"

"Sto vedendo che in molte parti, Fratelli d’Italia si trova davanti alla Lega", ha detto il direttore Vittorio Feltri, capolista a Milano di Fratelli d’Italia, al Corriere della Sera. "Quindi la cosa mi fa molto godere, è fonte di soddisfazione, e insomma non vedo il motivo di nasconderlo. Ma non ho niente contro Salvini. Nulla di personale. Se sono sicuro? Sicuro".