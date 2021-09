Elezioni a Milano, Bernardo: “Non escludo di avere no vax in giunta”

"Gli consiglierei di vaccinarsi, come medico", spiega il candidato sindaco del centrodestra che si dice "assolutamente contrario" e non accetta "neanche di discutere con quei no vax che sono violenti"

Il candidato sindaco al Comune di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, non esclude l'eventualità di poter aver nella sua Giunta un No vax. "Non escludo ma sicuramente gli consiglierei di vaccinarsi, come medico" spiega Bernardo che si dice "assolutamente contrario" e non accetta "neanche di discutere con quei no vax che sono violenti".