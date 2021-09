Milan, Olivier Giroud positivo al Covid

Lo ha reso noto il club rossonero tramite un comunicato, in cui precisa che il giocatore non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari. L’attaccante francese si trova in isolamento fiduciario

Olivier Giroud è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato a domicilio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Lo ha reso noto il Milan attraverso una nota ufficiale. "Le autorità sanitarie locali di competenza - si legge - sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario”. Il club precisa inoltre che l’attaccante francese non ha avuto contatti con gli altri membri della rosa rossonera dalla partita di domenica sera contro il Cagliari, in cui ha messo a segno una doppietta, la prima con la maglia rossonera.