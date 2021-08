Covid, in Lombardia 326 nuovi casi su 10.511 tamponi

A fronte di 10.511 tamponi effettuati, sono 326 i nuovi casi di positività (3,1%) al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Lombardia. Si registra una lieve crescita delle persone ricoverate in terapia intensiva: cinque in più, in totale 32. I ricoverati negli altri reparti sono invece 210 (più 2) e non vi sono decessi. Lo rende noto la Regione.

I dati nelle province

I nuovi casi per provincia sono 91 a Milano, di cui 44 in città, a Bergamo 4, a Brescia 26, a Como 10, a Cremona 2, a Lecco 2, a Lodi 1, a Mantova 23, a Monza e Brianza 19, a Pavia 9, a Sondrio 2, a Varese 117.