Incidente nel Pavese, scooter finisce fuori strada: morto 76enne

Un uomo di 76 anni è morto oggi pomeriggio in Lomellina, mentre stava percorrendo in sella al suo scooter un tratto della strada statale 211 tra Mortara (Pavia) e Cergnago (Pavia). Il 76enne, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, finendo sbalzato in un campo. Poco dopo sono giunti sul posto gli operatori del 118 , che però non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo per le gravissime ferite riportate. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita all'uomo.