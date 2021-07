Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia nelle ultime ore si registrano 140 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 40.074 tamponi eseguiti, con una percentuale dello 0,3%. Sono tre invece i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.785. I ricoveri in terapia intensiva sono 45, quelli negli altri reparti sono 208. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:03 – In Lombardia 140 contagi

È di 140 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia con 40.074 tamponi eseguiti, una percentuale dello 0,3%. Sono tre invece i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.785. In leggero aumento i ricoveri: se infatti in terapia intensiva i pazienti scendono a 45 (due meno di ieri), negli altri reparti salgono a 208 (+12).