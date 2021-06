Paderno Dugnano, arrestato rapinatore seriale di supermercati

A Paderno Dugnano i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pluripregiudicato 41enne residente a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro, per cinque rapine messe a segno nel 2019, in appena tre mesi, una delle quali armato di pistola.

Le rapine

I colpi erano stati messi a segno tutti a Paderno Dugnano, tre ai danni del supermercato IN'S di via Sibellius e due ai danni del supermercato U2 di via Sempione: bottino complessivo oltre seimila euro. Il rapinatore agiva sempre in solitaria e a volto coperto. I militari, dalle immagini di sorveglianza, avevano individuato una Citroen con la quale aveva effettuato il sopralluogo in un'occasione. Il veicolo era risultato essere di proprietà della sua convivente.