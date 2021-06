Covid Lombardia, 359 casi. Da domani dosi vaccino a senza fissa dimora

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Lombardia

Intanto, sono 359 i nuovi contagi in Lombardia.

16:55 – In Lombardia 359 casi su oltre 27mila tamponi

Con 27.660 tamponi effettuati, sono 359 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all'1.3% (ieri 1.1%). Sono in calo i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-3, 167) che negli altri reparti 833 (-24), per un totale di 1000 ricoverati. I decessi sono 16 per un totale complessivo di 33.669 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 114 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 56 a Brescia, 48 a Bergamo, 28 a Monza e Brianza, 29 a Sondrio, 17 a Mantova e Pavia, 13 a Varese, 10 a Como, 9 a Lodi, 5 a Cremona a Lecco.

7:52 - Vaccini, da domani dosi ai senza fissa dimora

L'unità di crisi regionale per l'emergenza Covid della Lombardia ha invitato tutte le Ats a rapportarsi con le associazioni che sul territorio si occupano dei senza fissa dimora, per organizzare una vaccinazione rivolta ai senzatetto. Da domani partiranno le prime somministrazioni in alcune sedi di dormitori della città di Milano. Lo si apprende da una nota diffusa dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia.