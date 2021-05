Bellusco, nasconde droga nell'auto dei carabinieri: arrestata

La donna, fermata mentre era in auto con altre tre persone, ha consegnato ai militari una dose di cocaina che aveva in tasca, di sua spontanea volontà. Non convinti del suo atteggiamento i militari hanno deciso di approfondire i controlli

Una donna di 33 anni è stata arrestata dai carabinieri a Bellusco (Monza) per possesso di eroina che ha tentato di nascondere sotto il tappetino dell'auto dei militari, mentre la portavano in caserma.

La vicenda

La donna, fermata mentre era in auto con altre tre persone, ha consegnato ai militari una dose di cocaina che aveva in tasca, di sua spontanea volontà. Non convinti del suo atteggiamento i militari hanno deciso di approfondire i controlli. Poi si sono accorti che durante il tragitto verso la caserma la 33enne ha armeggiato con mani e piedi tentando di non dare nell'occhio e hanno scoperto 28 dosi di eroina in un sacchetto, proprio sotto il tappetino posteriore dell'auto.