Busto Arsizio, operaio schiacciato da tornio: morto 49enne

Un operaio di 49 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale alle 9:40 di stamattina. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, insieme a un elicottero che ha trasportato l'operaio in gravi condizioni all'ospedale di Legnano. Il 49enne è deceduto poco dopo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.