Covid, il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra indagato a Bergamo

Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, è indagato dalla Procura di Bergamo per false informazioni rese ai pm durante la sua audizione sul piano pandemico dello scorso 5 novembre nell'ambito dell'inchiesta riguardante la gestione, un anno fa, della prima ondata della pandemia nella Bergamasca. La notizia è stata anticipata sul sito di Report ed è stata confermata da fonti qualificate.