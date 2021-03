Sciopero mezzi a Milano, chiuse anche le metropolitane

Dalle 8.45, come annunciato, lo sciopero nazionale del trasporto locale ha bloccato, anche a Milano, la maggior parte dei mezzi pubblici. Anche le linee della metropolitana hanno chiuso, mentre riduzioni si registrano per i mezzi di superficie. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Nessun assembramento

Lo conferma la polizia locale, che non segnala però criticità o assembramenti di passeggeri nelle strade alle fermate o nelle stazioni. Atm, l'azienda dei trasporti, in una nota ha precisato che "dalle 15 la circolazione tornerà normale fino alle 18". Verranno rispettate, infatti, le fasce di garanzia. Le astensioni sono infatti previste dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

I presidi

Non solo lo sciopero. Perché a Milano c'è la presenza di numerosi presidi di protesta. Secondo quanto riferito dalla polizia locale "in viale Fulvio Testi un corteo di ambulanti dovrebbe stamani, portarsi verso la sede di Regione Lombardia per una protesta. Un presidio in piazza Duomo è previsto da parte dei lavoratori dello spettacolo. In piazza Castello manifestazione del comparto del 'wedding'. I taxisti sono in sciopero in piazza uigi di Savoia, a fianco della Stazione Centrale. Dalla tarda mattinata, in piazza XXIV maggio si attendono i riders, e nel pomeriggio in piazza XXV aprile, in piazzale Baiamonti e in piazza Duca D'Aosta. Sempre nel pomeriggio è atteso un flash mob per la scuola, sempre in Darsena. Mentre in serata sarà la volta di Adl Cobas in via Larga".