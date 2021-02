Covid, Gabrielli: “L'importante è vaccinarsi, io lo farò tra 2 giorni”

Il capo della Polizia ha fatto visita questa mattina al centro vaccinazioni del Policlinico di Milano a Fieramilanocity. "Stiamo effettuando una media di 400 vaccini per ciclo, una catena di montaggio efficiente, considerando che in provincia di Milano ci sono oltre 12mila operatori delle forze dell’ordine”, ha dichiarato

"L'importante è vaccinarsi, questo è il messaggio che dobbiamo dare. Io stesso mi vaccinerò tra due giorni con lo stesso vaccino dei miei colleghi nonostante io sia meno giovane". Lo ha detto il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, in visita questa mattina al centro vaccinazioni del Policlinico di Milano a Fieramilanocity. "Stiamo effettuando una media di 400 vaccini per ciclo vaccinale - ha detto durante un breve incontro con la stampa in merito alla campagna dedicata alle forze di polizia - una catena di montaggio efficiente, considerando che in provincia di Milano ci sono oltre 12mila operatori delle forze dell’ordine”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A MILANO)

“Tutti capiranno che vaccinarsi è la migliore garanzia per se stessi”

"Il nostro Paese ha scelto la modalità della volontarietà e quindi per i poliziotti che decidono di non vaccinarsi non ci può essere alcun tipo di sanzione", ha detto ancora Gabrielli, precisando poi che al momento tra gli agenti la percentuale di pre-adesione alla vaccinazione si aggira intorno all’80%. Non sono previste nemmeno esenzioni a servizi di prossimità con il pubblico. "Alla fine tutti capiranno che vaccinarsi è la migliore garanzia per se stessi", ha concluso.