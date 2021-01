Incidente nel Bergamasco, scontro tra due auto: un morto

Altre due persone sono invece rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti il 118 con automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi

Una persona, della quale ancora non si conoscono le generalità, è morta in un tragico incidente stradale tra due auto avvenuto alle 18 di oggi a Brusaporto, sotto un cavalcavia della statale 42 del Tonale, nel Bergamasco. La vittima è deceduta sul colpo. Altre due persone sono invece rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti il 118 con automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.