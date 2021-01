Covid, in Lombardia 3.267 nuovi contagi su 25.011 tamponi

Sono 459 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre in più di ieri, e 3.598 quelle negli altri reparti, più 21

Sono 3.267 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia su 25.011 tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 13% (ieri 10,4%). Sono 459 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre in più di ieri, e 3.598 quelle negli altri reparti, più 21. I decessi sono stati 59, per un totale complessivo di 25.787.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano si sono verificati 594 casi, di cui 194 in città. A Varese sono stati 541, a Como 423, a Monza e Brianza 214, a Mantova 190, a Pavia 206, a Brescia 522, a Bergamo 195, a Lodi 42, a Sondrio 78, a Lecco 116 e a Cremona 92.