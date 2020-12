Milano, Sala a Sky TG24: “Dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10.15”

A Milano, a partire dal 7 gennaio, i negozi apriranno alle 10.15, per fare in modo di non creare ingorghi sui mezzi al mattino quando dovranno riaprire anche le scuole e scaglionare gli orari della città. Lo ha spiegato il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, a Timeline su Sky TG24.

“Esclusi gli alimentari e i bar”

Il sindaco ha dichiarato: "Mi ha appena scritto il prefetto Renato Saccone, perché dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentari e i bar, apriranno alle 10.15 e così scaglioniamo un po' gli orari della città".

Sala su zona rossa in periodo natalizio: "Nulla da eccepire"

A proposito della possiblità di dichiarare l'Italia 'zona rossa' durante il periodo natalizio, Sala ha dichiarato: "Mi pare che si stia andando verso una decisione del genere e io non ho nulla da eccepire. Di sicuro, cio' che in questo momento chiediamo è certezza: sapere le cose e permettere che ci si organizzi".