Coronavirus, in Lombardia 1.080 positivi su 17.186 tamponi

A fronte di 17.186 tamponi effettuati, sono 1.080 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 6,2%. Sono 12 i nuovi ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 62, mentre sale a 546 il numero dei pazienti in cura negli altri reparti, 83 più di ieri. Sei i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 16.994. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda le singole province, è Milano a fare registrare l’incremento più alto, con 440 casi, di cui 236 in città. Sono invece 180 i contagi rilevati a Monza, 121 a Varese, 61 a Como, 46 a Mantova, 43 a Lecco, 40 a Bergamo, 35 a Brescia, 34 a Pavia. 23 a Cremona e dieci rispettivamente a Sondrio e Lodi.