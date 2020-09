Castenedolo, chiude dopo 20 anni il Brescia Factory Outlet

Era stato annunciato già a giugno e ora la chiusura è diventata realtà. Chiude i battenti il Brescia Factory Outlet di Castenedolo, il primo outlet della provincia a essere stato aperto 20 anni fa e adesso costretto a chiudere "causa mancato fatturato per Covid-19. Si chiude e si svende tutto", era stato l'annuncio di giugno.

Gli altri negozi chiusi a Brescia

L'outlet non è l'unica attività a chiudere i battenti nel Bresciano post lockdown. Chiude anche lo storico fioraio 'Sala' di via Corsica a Brescia. Stesso caso per "Mango" di corso Zanardelli nel centro della città, con negozio svuotato e arredi messi in vendita. Il lockdown ha fatto chiudere dopo 24 anni di attività Axel, negozio storico di abbigliamento, il 14 agosto.