Elezioni, matite cancellabili: chiesta verifica in provincia di Lecco

Una richiesta di accertamento sulle matite utilizzate in tutti i seggi elettorali della provincia di Lecco è stata inoltrata da un consigliere comunale, il leghista Flavio Nogara, alla Prefettura di Lecco e al comando dei Carabinieri, dopo la segnalazione da parte di un elettore, il quale ha denunciato che “la matita con la quale stava votando per il referendum al seggio 2 di Valmadrera era cancellabile”. Nogara ha riferito che “il fatto è stato provato al presidente del seggio”. Poi, in qualità di consigliere comunale, ha chiesto “cortesemente un pronto intervento” e “una verifica su tutti i seggi della provincia di Lecco”. (LO SPECIALE ELEZIONI)