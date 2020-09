Milano, rubavano cellulari per distruggerli in video su TikTok: presi

Dopo aver borseggiato la vittima intascavano i contanti e distruggevano il cellulare appena rubato in video da caricare su TikTok. È stata la passione per i social a tradire i due ladri romeni di 25 e 28 anni, arrestati a Milano dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento in concorso.

La vicenda

Lunedì un negoziante in via Brunelleschi ha chiamato la polizia per segnalare la presenza di due clienti che stavano tentando di comprare merce preziosa con carte di credito che risultavano bloccate dalla banca. Gli agenti si sono presentati in borghese e hanno finto un controllo casuale dei clienti, notando subito il nervosismo dei due romeni, entrambi con precedenti. Il 25enne ha tentato invano di disfarsi di una delle carte di credito con cui avevano appena provato a comprare uno smartphone da 1.200 euro. Quella carta è poi risultata di una donna che circa un'ora prima aveva chiesto il blocco perché borseggiata in mattinata.

I video su TikTok

Ulteriori approfondimenti sui cellulari dei romeni hanno consentito di scoprire i video che realizzavano durante i propri colpi. Al termine del furto, sapendo di non poter rivendere il cellulare della vittima perché troppo rischioso, lo usavano come strumento di scena per i loro filmati: uno dei due fingeva di avere una dura conversazione al telefono e al culmine dell'ira scagliava con forza lo smartphone al suolo, distruggendolo. Scenette che, a quanto pare, erano molto gradite dai follower.