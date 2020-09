Sondrio, anziana cade e muore mentre cerca funghi sulle alpi Orobie

Una 71enne si era allontanata da sola nel bosco ed è precipitata da un muretto, forse dopo aver messo un piede in fallo. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto a Rasura, indagano i carabinieri

Una donna di 71 anni è morta oggi mentre era impegnata nella ricerca di funghi sulle alpi Orobie, in provincia di Sondrio. La vittima, Caterina Pezzini, risiedeva a Milano. Si era allontanata da sola nel bosco e, all'improvviso, è precipitata da un muretto, forse dopo avere messo un piede in fallo. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto a Rasura (in provincia di Sondrio), indagano ora i carabinieri.