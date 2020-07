Incidente nel Milanese, scontro frontale tra auto e furgone: due morti

Due ragazzi di 28 anni sono morti e un'altra persona è rimasta ferita nell'incidente avvenuto verso le 2 di questa notte sulla strada provinciale 11 verso Gorgonzola (Milano). I due ragazzi erano a bordo dell'auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con il furgone, per loro non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco dopo quasi tre ore di lavoro. Ferito in modo serio il conducente del furgone che è stato portato in ospedale non in pericolo di vita.