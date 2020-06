Varese, la polizia arresta una baby gang di rapinatori

Sette ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono accusati di rapina, aggressione e furto che, secondo le forze dell’ordine, sarebbero stati commessi nel capoluogo lombardo tra marzo e novembre del 2019. Quattro indagati sono stati portati nel carcere Beccaria di Milano, tre in una comunità per minori

Sette ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per i reati di rapina, aggressione e furto, colpi che, secondo le accuse, sarebbero stati commessi a Varese tra marzo e novembre del 2019, quando cioè tutti erano minorenni. Quattro degli indagati sono stati portati nel carcere Beccaria di Milano. Tre sono stati invece portati in una comunità per minori.

La baby gang

La baby gang era composta da sei italiani e un albanese. Secondo quanto ricostruito dalla procura per i Minorenni di Milano, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare, il gruppo avrebbe in diverse occasioni accerchiato, minacciato e aggredito altri giovanissimi, rapinandoli di cellulare e denaro.