Coronavirus Lombardia, in calo indice dei contagi: 159 nuovi casi

Cala il numero dei nuovi positivi al coronavirus in tutte le 12 province della Lombardia, a Monza e Lecco non si sono registrati nuovi casi. Sono 22 i decessi registrati nelle ultime 24 ore

E' in calo l'indice del contagio in Lombardia che, rispetto al 2.6% di ieri, è sceso all'1.7%. I nuovi casi positivi in regione sono 159, per un totale di 87.417, su 9.176 tamponi effettuati. Ieri si erano registrati 148 nuovi positivi con 5.641 tamponi. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 22, per un totale di 15.896 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Calano ancora i ricoveri sia in terapia intensiva (183, -13) che negli altri reparti (3.622, -99). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA).

I dati per provincia

In calo il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in tutte le 12 province della Lombardia, a Monza e Lecco non si sono registrati nuovi casi. A Milano sono 38 (per un totale di 22.764 contagiati) di cui 14 in città (totali 9.638). A Bergamo 23, a Brescia 10, a Pavia 23, a Como 25 e 6 a Lodi.