Coronavirus Lombardia, Fontana: "Non ho alcun peso sulla coscienza"

"Le decisioni - precisa il governatore - sono state prese nel mezzo di una situazione drammatica, che non è nemmeno immaginabile e che chi non l'ha vissuta non riesce a capirla"

"Fra tutte le grandi accuse che mi vengono mosse, nessuna di questa è fondata e quindi non mi fa dormire di notte", afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sulle scelte prese in piena emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) durante un collegamento con la trasmissione televisiva Mattino Cinque. "Fortunatamente - aggiunge - se sopravvivo è perché riesco a dormire molto bene di notte. Non ho alcun tipo di peso sulla coscienza".