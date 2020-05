Coronavirus Milano, Sala: "Regione faccia chiarezza su tamponi e test"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede a Regione Lombardia di fare "chiarezza" sulle politiche di test e tamponi. "Un paio di giorni fa l'assessore al Welfare ha detto testualmente 'i test sierologici non hanno assolutamente alcun valore diagnostico, invito tutti a non farli, li ritengo inutili'. Il giorno dopo riceviamo da Ats Lombardia, in risposta ad una nostra richiesta di sottoporre a tampone e test i dipendenti del Comune di Milano, una lettera in cui dice che 'sono imminenti ulteriori provvedimenti di Regione in merito al tema della sorveglianza e della ricerca della diffusione del contagio'", ha detto sul video postato sui social. Cosa vuol dire secondo Sala "non è chiarissimo ma alla fine la domanda semplice è: a che categoria dei cittadini verrà concesso di fare i tamponi e la stessa cosa a che categoria di cittadini verrà concesso di fare test?". Parlando poi della decisione di sottoporre a test sierologici i conducenti di Atm, insieme all'Università Statale, Sala ha precisato che "la responsabilità di test e tamponi è di Regione Lombardia, noi non stiamo facendo nessuna fuga in avanti ma vogliamo dare il nostro contributo - ha concluso - con una istituzione seria come l'Università degli studi, in quello che il professor Galli definisce un vero e proprio studio". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)