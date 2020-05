Coronavirus, su banchi della chiesa di Manerbio i nomi di 150 deceduti

Erano uno vicino all'altro: il sacerdote li ha letti in una chiesa deserta e priva di fedeli a causa dell'emergenza che ha duramente colpito la provincia di Brescia

Durante la messa domenicale delle 10, trasmessa in diretta Facebook , sui banchi della chiesa di Manerbio, in provincia di Brescia, c'erano i nomi dei 150 morti (dal primo gennaio) che il parroco don Tuccinardi ha voluto ricordare. Erano uno vicino all'altro: il sacerdote li ha letti in una chiesa deserta e priva di fedeli a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha duramente colpito la provincia di Brescia. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI