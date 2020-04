"Si leggono molte indiscrezioni" sulla fase 2 e la ripartenza dopo il lockdown, "ma non c'è nulla di scritto e nulla di certo ed è un problema". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, parlando ai microfoni di Sky TG24. "Attrezzare il trasporto pubblico o far riaprire i locali secondo nuove regole non si improvvisa e non possono dircelo il giorno prima - ha aggiunto il sindaco -. Chiedo che, se come spero dal 4 maggio si vorrà riaprire una parte delle attività in sicurezza, sia possibile avere informazioni sicure dal governo e dalla Regione con l'anticipo necessario ai territori, alle imprese per potersi organizzare per lavorare in sicurezza". Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA LIVE