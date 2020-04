Coronavirus, Sala: “ Milano ha pagato un prezzo altissimo”

"Più volte abbiamo detto in queste giornate che Milano ha retto, è vero ma ha pagato un prezzo altissimo” ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in visita al Cimitero Maggiore dove ha girato il consueto video nel quale ha fatto il punto della situazione sull'emergenza in corso. “Abbiamo perso molti dei nostri figli, in alcuni casi il passare oltre è stato ancora più tragico perché alcuni lo hanno fatto senza nessuno a fianco, senza famiglia". " Questo spazio è quello dove sono stati sepolti coloro le cui spoglie non sono state richieste da un familiare, pensate alla tragedia nella tragedia. Ringrazio tutto il personale dei funebri del Comune di Milano. Non potete immaginare in che difficoltà stanno lavorando in questi giorni". (DIRETTA)

Sala: “Doveroso ricordare i partigiani”

"Siamo nella settimana che si affaccia al 25 aprile ed è doveroso fare memoria e ricordarci di quello che Milano è stata, di quello che i nostri partigiani hanno fatto per noi e di quello che Milano potrà essere nel futuro. Degna erede di questo sacrifico", ha proseguito Sala parlando dell'anniversario del 25 aprile che quest'anno non potrà essere ricordato con la consueta manifestazione. "Mi sono fermato al Campo 64, il Campo della Gloria, qui sono sepolti i combattenti per la libertà che con il loro sacrificio ci hanno permesso di essere liberi, come il partigiano Giorgio Rodi, o il partigiano Angelo Conca", ha concluso il sindaco.