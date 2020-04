Ieri a Milano sono state controllate 14.413 persone. Di queste ne sono state sanzionate 564 nell'ambito delle verifiche per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Nel frattempo, Maurizio Carrara, presidente del Pio Albergo Trivulzio, ha ammesso a Repubblica di aver pensato alle dimissioni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:55 - Il presidente del Trivulzio: "Ho pensato alle dimissioni"

L’iscrizione del direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, Giuseppe Calicchio, nel registro degli indagati “è un atto dovuto, credo anche necessario e inevitabile per vederci chiaro”. Maurizio Carrara, presidente della struttura per anziani milanese, commenta così, in un’intervista a Repubblica, l’indagine aperta dalla procura di Milano sulle morti - oltre 100 - avvenute nell'istituto dopo lo scoppio dell'epidemia di Coronavirus. Il presidente del Trivulzio afferma di aver "pensato alle dimissioni". E a una domanda sulle polemiche sulle carenze di protocolli e dispositivi di sicurezza e sulla mancanza di tamponi nella struttura, denunciate da medici, infermieri e parenti, risponde: se “fossero riscontrate sarebbe un fatto gravissimo e inquietante”. Il presidente del Trivulzio afferma poi che “al Consiglio d’indirizzo è stato espressamente rappresentato che non sono stati presi pazienti Covid” e che “l’Unità di coordinamento Cov-2 ha sempre ribadito che i dispositivi di protezione individuale sono stati forniti nei casi e nei modi previsti dalla normativa Covid. Giuro sul mio onore che non avevo alcun motivo di dubitare”.

9:34 - A Milano 14.413 controlli e 564 sanzioni

Le forze dell'ordine ieri hanno controllato a Milano 14.413 persone e ne hanno sanzionate 564 nell'ambito delle verifiche per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Sono state denunciate tre persone per falsa dichiarazione o per non aver osservato le disposizioni contro la diffusione del virus. Lo rende noto, in un comunicato, la Prefettura. Sono stati anche controllati 3.067 esercizi commerciali e sono stati denunciati 21 titolari.