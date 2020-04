"I casi veri della Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di Milano forse 5, 6 volte". Così Massimo Galli, responsabile del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco, che spiega: "Il fattore limitante è la possibilità per le persone di arrivare alla diagnosi: in altre parole, ci sono moltissime persone in casa che sanno o sospettano di avere l'infezione e che non hanno potuto ottenere una conferma diagnostica, perché non siamo ancora in grado, come sistema, di garantire loro l'ottenimento di un test che dia una risposta".

"Non abbiamo - prosegue Galli - sufficiente capacità di rispondere dal punto di vista diagnostico a tutte le persone che ne fanno richiesta. E' un'infezione che nella stragrande maggioranza dei casi guarisce spontaneamente, il punto è che qualcuno ha un problema più serio, qualcun altro non vuole infettare le altre persone che ha in famiglia e questo è un problema reale, anche perché le cose stanno andando meglio, nonostante tutto, perché abbiamo meno persone che hanno bisogno di un letto di rianimazione". Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA LIVE