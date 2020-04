Milano, furto in un'abitazione: bottino da 200mila euro

Rubati oggetti dal valore complessivo di 200mila euro in un'abitazione in via Del Mare a Milano, in zona Gratosoglio. Durante il furto è scattato l'allarme ma i ladri sono comunque riusciti a scardinare la cassaforte e scappare con un bottino che includeva gioielli, quattro rolex e cinquemila euro in contanti. Dopo aver ricevuto l'alert, il proprietario ha avvisato un dipendente della sua azienda che però una volta giunto sul posto ha potuto solo chiamare la polizia.