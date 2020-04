Per supportare "SOStieni Brescia", la campagna solidale ideata e promossa da Ambra Angiolini insieme al Comune di Brescia (che a oggi ha raccolto oltre due milioni di Euro), Francesco Renga, in accordo con il Comune, ha realizzato un video per omaggiare la propria città, duramente colpita dal coronavirus (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA). Renga mostra le immagini del capoluogo lombardo deserto e ferito sulle note di “Angelo”, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005.

Renga: “Dobbiamo riempire Brescia d’amore e solidarietà”

Il cantante ha commentato il proprio video: “Quelle che vedrete sono immagini della mia città, Brescia. Sono immagini di questi giorni. Mostrano una città desolata, spettrale, una città vuota. Tocca a noi riempirla. Ora, subito. Dobbiamo riempirla d’amore, solidarietà e comunione. Quello che è successo non riuscirà a spegnere la nostra luce e non piegherà il nostro spirito. Non può, non deve! Questa vuol essere una preghiera di aiuto e allo stesso tempo un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro”.

Renga ha poi sottolineato: “Alla fine di questo video troverete le indicazioni per poter dare un aiuto concreto e immediato per quella che sarà la prossima emergenza: le famiglie. Le donne e gli uomini che sopravvissuti al Covid-19 adesso rischiano di soccombere alla crisi che li aspetta. Vi chiedo di continuare a riempire la nostra città di noi. Amore, solidarietà e comunione. Nessuno deve rimanere indietro. Siamo noi questa città. Tutti noi siamo Brescia. Ognuno di noi ha la possibilità di diventare un Angelo”.

Cos’è “SOStieni Brescia”

“SOStieni Brescia” è un’iniziativa nata sulla spinta di tanti cittadini e aziende per sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus. I fondi, raccolti tramite bonifico bancario (conto corrente IT31Y0311111210000000058915, specificando nella causale “emergenza coronavirus”), saranno utilizzati esclusivamente per venire incontro alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione, ossia tutte quelle famiglie e persone che, a causa del coronavirus, perderanno il lavoro e la sicurezza economica.