Coronavirus, Fabrizio Sala: "Contagi in discesa, il picco è vicino"

"Il picco" dei contagi da Coronavirus in Lombardia "è vicino: abbiamo una discesa dell'accelerazione con cui procede il contagio, su questo siamo abbastanza certi". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, parlando a Sky Tg24. "Vanno valutati i dati in più giorni - ha aggiunto -, ma i dati ci dicono questo e anche le apparenze ci dicono che l'accelerazione è diminuita, cioè una persona infetta meno di quanto infettava due settimane fa", ha concluso Sala. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Dati mobilità positivi, ieri 24%"

Inoltre, Fabrizio Sala ha parlato dei dati di mobilità di ieri, pari al 24%: "Va calcolato anche che abbiamo avuto un'ora in meno per l'ora legale: è un dato molto basso, la domenica precedente era del 26%, quindi i dati vedono una riduzione di uno o due punto sostanzialmente anche nei giorni feriali. Significa che la gente sta rispondendo: un punto percentuale" corrisponde a "qualche decina di migliaia di persone", ha chiarito. I controlli "hanno aiutato moltissimo perché non tutti sono coscienziosi e non tutti hanno capito quanto sia importante l'isolamento sociale e che l'unica vera scientifica arma per combattere virus è isolamento".

"Test nuovo prototipo respiratore"

Infine, in Lombardia si stanno 'testando' nuovi prototipi di respiratori, che potranno essere prodotti direttamente qui. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione del "professor Cristiano Galbiati, della Princeton University, che insieme a un'azienda ha messo insieme un prototipo testato ieri al San Gerardo di Monza insieme all'Università Bicocca di Milano" e "a 100 scienziati e sta per essere ingegnerizzato. Si stanno prendendo tutti i componenti per questo nuovo tipo di respiratore che è molto veloce da produrre. Se il progetto avrà l'ok potranno produrlo qui per la Lombardia, per l'Italia e in ogni parte del mondo. Questo è un miracolo della scienza", ha concluso.