Affinché la mancanza di competenze digitali o la poca confidenza con l'utilizzo degli strumenti tecnologici non diventino elementi di esclusione, la Regione Lombardia ha attivato per i propri cittadini un nuovo servizio offerto dal call center istituzionale al numero verde 800.318.318 (02 3232 3325 da rete mobile e dall'estero) dedicato a tutti coloro che si trovano in difficoltà con gli strumenti digitali necessari per la vita quotidiana in questi giorni di isolamento.

Dalla spesa a casa ai referti online

Contattando il numero verde, gli utenti potranno ottenere informazioni su come accedere ai servizi di consegna della spesa e farmaci a domicilio, su come consultare le ricette e i referti online senza la necessità di recarsi negli ambulatori, o su come utilizzare strumenti di chat e videochiamate per mettersi in contatto con i propri cari. E ancora, gli operatori daranno tutte le indicazioni necessarie per rimanere informati sul fenomeno Coronavirus dai siti istituzionali, per prendere visione delle principali misure e iniziative a livello locale delle singole amministrazione e avere informazioni per trascorrere momenti di svago e di approfondimento culturale in casa.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 20.00.