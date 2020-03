Sono stati requisiti due milioni di farmaci per la terapia intensiva e mascherine irregolari. A Milano sono stati requisiti 1.933.635 flaconi (di cui 1.051.715 pronti per la distribuzione), di un anestetico utilizzato in rianimazione e sala operatoria. "L'ingente stock di farmaco, detenuto presso il deposito di un'azienda farmaceutica lombarda e destinato al mercato estero, sarà redistribuito per soddisfare le esigenze nazionali per il contenimento dell'epidemia", si legge nella nota dei Nas. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:02 - I Nas requisiscono due milioni di farmaci per la terapia intensiva

Sono stati requisiti due milioni di farmaci per la terapia intensiva e mascherine irregolari: è il bilancio dell'operazione condotta nell'ambito dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di coronavirus dai Nas. A Milano sono stati requisiti 1.933.635 flaconi (di cui 1.051.715 pronti per la distribuzione), di un anestetico utilizzato in rianimazione e sala operatoria. "L'ingente stock di farmaco, detenuto presso il deposito di un'azienda farmaceutica lombarda e destinato al mercato estero, sarà redistribuito per soddisfare le esigenze nazionali per il contenimento dell'epidemia", si legge nella nota dei Nas. Anche il Nas di Parma, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, ha sequestrato 23 aspiratori chirurgici per uso clinico di sala operatoria, prodotti da un'azienda locale e destinati all'estero. "Pure tali prodotti saranno ricollocati per le esigenze nazionali".