Le telecamere di Sky News sono entrate all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra i più colpiti dall’emergenza coronavirus, documentando il lavoro senza sosta di medici e infermieri, impegnati nel tentativo di salvare quante più vite possibili. Le immagini mostrano la difficile situazione che l'ospedale (e il sistema sanitario) sta vivendo, con i reparti colmi di pazienti, mentre altri sono stesi sulle barelle sistemate nei corridoi e nelle sale d’attesa. E il personale medico in servizio nella struttura lancia un appello agli altri Paesi: “Chiudete tutto per fermare l’epidemia e non arrivare a questo tipo di situazione”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

In costruzione l’ospedale da campo degli Alpini

Intanto, oggi sono in arrivo i primi materiali per la realizzazione dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo. La struttura degli Alpini potrà ospitare tra i 200 e i 230 posti: inizialmente concepito come presidio per ospitare pazienti post acuti o in via di dimissione, l’ospedale disporrà anche di un pronto soccorso e di diversi letti di terapia intensiva. "L'Ospedale da campo dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana) sarà attivato in tempi brevissimi, d'intesa con la Regione Lombardia, non appena sarà assicurata la disponibilità del personale sanitario”, ha dichiarato il presidente azionale dell'Ana, Sebastiano Favero. “Assicuriamo la nostra prontezza logistica nell'attivare quello che è il più grande ospedale da campo civile d'Europa, come è nelle dimostrate tradizioni di solidarietà, disponibilità ed efficienza degli alpini in congedo”, ha concluso. Domani è in programma una riunione operativa al Papa Giovanni XXIII.

Morto un carabiniere

Quest’oggi si registra purtroppo un altro decesso tra le forze dell’ordine bergamasche. Nella notte è morto un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell’Arma, in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli a Bergamo. Positivo al coronavirus, era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lo striscione dei tifosi dell’Atalanta

Questa mattina, alcuni tifosi dell’Atalanta hanno affisso uno striscione a Sarnico (Bergamo), sul ponte che unisce la sponda bergamasca del Lago d'Iseo alla provincia di Brescia. ”Divisi sugli spalti, uniti dal dolore”, si legge. Un messaggio di solidarietà in questo momento di emergenza, che unisce le tifoserie rivali delle due province più colpite dalla pandemia.