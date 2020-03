Coronavirus, Gallera: "Entrata sui mezzi a Milano va contingentata"

"Io penso che da un lato o si cerca di aumentare le corse nelle ore di punte o magari chiuderlo in altre momenti. O se questo non è possibile va contingentato, cioè dovrebbero essere consentito di entrare nei vagoni solo un numero ridotto di persone e gli altri aspetteranno. Non vedo alternative". Sono le parole dell'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, su 7 Gold . Per aggiungere: "Le norme anticontagio non vanno garantite solo all'interno delle aziende, ma anche sui mezzi pubblici. Io penso che quantomeno vanno contingentati perché se non garantiamo la famosa distanza di un metro e mezzo, rischiamo di vanificare tutto lo straordinario lavoro che la gente sta facendo. Ridurre le corse è un errore". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"O curva scende o misure più rigide"

Poi Gallera ha parlato della possibilità di inasprire le misure: "I maggiori provider telefonici ci hanno dato quello che danno di solito sui grandi eventi, e cioè gli spostamenti delle persone. Da lì è emerso che il 40% ancora si muove. Sicuramente una fetta lo fa per lavoro, ma probabilmente molti altri lo fanno perché forse non c'è stata la massima comprensione di ciò che stiamo vivendo. Questo è veramente un appello forte: la situazione è molto complicata. I nostri ospedali dopo un mese sono ormai allo stremo, ringraziamo infermieri e medici che definire eroi è poco. Stiamo provando a montare ospedali da campo, abbiamo aiuti dal mondo. Stiamo cercando di resistere in tutti i modi ma questo sforzo titanico ha un senso se tutti fanno la loro parte: o la gente capisce che deve stare in casa altrimenti la curva non riusciamo farla scendere e dovremo prendere misure ancora più forti".



"Su tamponi seguiamo indicazioni Iss"

Infine, Gallera ha parlato anche dei tamponi: "Noi seguiamo le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità. Fino a oggi abbiamo fatto 46.500 tamponi, nella prima settimana li abbiamo fatti a tutti i contatti diretti dei positivi e siamo stati fortemente criticati per questa azione". Poi, ha aggiunto, sono arrivate le linee guida dell'Iss secondo cui "i tamponi si fanno solo ai pazienti con sintomi o evidenze di infezioni polmonari, quindi noi ci teniamo a questo". Gallera ha comunque raccomandato che "chiunque abbia solo un raffreddore deve stare a casa in isolamento, distanziato dai propri familiari".

