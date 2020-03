Mentre i rider chiedono al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e al Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di fermare il servizio di consegne a domicili per tutelare la salute dei lavoratori, sul territorio proseguono i controlli da parte delle Forze dell'ordine che sono tra ieri e la scorsa notte hanno fermato, per verificare il rispetto delle norme anticoronavirus, 4.164 persone. (LIVE)

L'appello dei rider

"Chiediamo al sindaco della città di Milano, Beppe Sala, e al governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di ottemperare ai propri compiti e di disporre d'urgenza il blocco del servizio", è questo l'appello dei rider milanesi, lanciato dalla loro pagina Facebook, con il quale chiedono di chiudere il servizio di consegna a domicilio che, a causa della mancanza di protezioni individuali, li espone al rischio di contagio da coronavirus. "Il ricatto della precarietà, il profitto sulla pelle e la salute dei lavoratori non rappresentino il deterrente a cui appellarsi per mettere a rischio l'incolumità dei rider e le loro vite, insieme a quelle degli altri", spiegano.

I controlli nel Milanese

Sono state 4.164 le persone controllate tra ieri e la notte scorsa a Milano e provincia dalla Forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anticoronavirus. Di queste, fa sapere la Prefettura, 317 sono state denunciate in base all'articolo 650 del codice penale e tre invece per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. 4.115 gli esercizi commerciali controllati e 11 i gestori denunciati per l'inottemperanza del Decreto per contrastare la diffusione del virus.