Coronavirus, su Eco di Bergamo 11 pagine di necrologi (ieri dieci)

Undici pagine di necrologi sull'Eco di Bergamo, ieri erano state dieci: a Bergamo l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE) non riguarda solo i vivi, ma anche i morti. Nella città orobica, infatti, la chiesa del cimitero è stata trasformata in una camera mortuaria perché i posti in obitorio non bastano più. Anche la cremazione è diventata un problema: troppe richieste che non si riescono ad evadere. Inoltre, le famiglie possono fare il riconoscimento dei loro cari solo a distanza e non possono far celebrare il funerale.

Disagi in tutta la Lombardia

Anche a Cremona la chiesa dell'ospedale Maggiore è stata trasformata in una camera mortuaria mentre a Brescia il vescovo ha dato la disponibilità a individuare qualche chiesa in cui ricoverare le salme in attesa della sepoltura. A Milano, invece, il Comune ha messo a disposizione cento posti nell'obitorio e ha cambiato il regolamento dando alle famiglie non più trenta ma cinque giorni per decidere dove seppellire i propri cari. Per contrastare queste problematiche i prefetti lombardi hanno autorizzato i medici a rilasciare i certificati di morte anche prima dei tre giorni. Inoltre, le salme possono essere depositate anche nei loculi zincati.

L'appello del vescovo di Bergamo

Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha lanciato un appello al personale sanitario: di fronte a persone morenti che vogliano la benedizione, "donategliela".