In provincia di Milano sono state 124 le persone denunciate ieri per violazioni delle norme volte a contenere la diffusione del coronavirus di contenimento. L’accusa è di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del Codice penale). In tutto sono state 6.934 le persone controllate ieri dalle Forze dell'ordine. Una persona , riporta la Prefettura, è invece stata denunciata per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (articoli. 495 e 496 C.p.). Altre dieci persone sono state denunciate per altri reati mentre cinque sono state arrestate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 781 con tre titolari denunciati in base all'articolo 650 del Codice penale.

Il servizio attivato da Emergency

Emergency, tramite la piattaforma Milano Aiuta del Comune di Milano, a partire da oggi ha attivato un servizio per le richieste di trasporto di beni (alimentari, farmaci o altri beni di prima necessità) riservato agli over 65, a chi è stata ordinata la quarantena e alle persone fragili a rischio movimento, tra cui quelle affette da patologie croniche o immunodepresse. Il servizio sarà attivo dalle ore 9 alle 13 dal lunedì al venerdì chiamando il numero di telefono 020202 ed è completamente gratuito. I volontari, in coppia, avranno un badge identificativo di riconoscimento. Tutti hanno ricevuto una specifica formazione per minimizzare il rischio di contagio per loro e per le persone assistite.

Parchi chiusi da domani

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la decisione di chiudere i parchi della città. "Oggi pomeriggio firmerò una ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina. - ha detto in un video su Facebook -. È necessario farlo. Non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati, ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite".