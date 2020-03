Funzioni religiose con la presenza dei fedeli sospese fino all’8 marzo e oratori chiusi fino a domenica 15 insieme a tutte le relative attività educative. È quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Lombarda per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, sottolineando che il provvedimento resterà in vigore fino a una nuova comunicazione. In ogni caso, le chiese resteranno aperte per la preghiera individuale e per l'incontro personale con i sacerdoti. Esprimendo vicinanza a tutte le persone colpite dall’emergenza, i vescovi invitano i fedeli "alla preghiera in famiglia". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie di oggi. LIVE LIVE