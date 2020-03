Al via l’attuazione della misura degli ingressi contingentati nei negozi e negli uffici pubblici di Milano, prevista nel Decreto del Presidente del Consiglio.

Code davanti agli uffici

Davanti agli uffici dell'Asst in piazza Bande Nere si è formata una lunga coda per l’ingresso alla sala d’attesa. "Allo scopo di limitare la permanenza dei cittadini in aree affollate - spiega l'Asst sul proprio sito -, l'accesso alla sala d'attesa è consentito a n. 20 utenti alla volta". Mentre all’Inps di via Silva, fa notare qualcuno su twitter “fanno entrare una persona alla volta mentre fuori si accalca in fila sempre più gente... Se l'obiettivo è quello di non beccare il Coronavirus, credo abbiano sbagliato il metodo!".

"Al massimo posso avere due clienti alla volta in negozio", dice un fornaio in viale Monza spiegando che affiggerà all’esterno del negozio un cartello per segnalare la norma. La misura prevede infatti il mantenimento di una distanza di un metro tra gli avventori.