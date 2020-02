All’esterno dell’ospedale di Cremona è stata installata una tenda da campo all’ingresso. Sono stati portati qui i pazienti contagiati dal coronavirus nella zona del focolaio lodigiano, essendo la struttura sanitaria più vicina all’area rossa. Da una settimana gestisce una situazione straordinaria: è stata infatti sospesa l’attività ambulatoriale e quella degli interventi chirurgici programmati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Le parole del personale medico dell’ospedale

Ai microfoni di Sky TG24, uno dei medici del nosocomio cremonese ha affermato: "Le maggiori difficoltà sono il numero di pazienti con problemi seri, che è in aumento. Il numero di casi di polmonite da coronavirus, come si evince dai dati che emergono dalla Regione e dai dati nazionali, implica maggiore necessità di lavorare in rete. L’epidemia corre rapidamente. Dobbiamo modulare quasi quotidianamente l’organizzazione del sistema. I tamponi vengono fatti dall’inizio dell’epidemia, fino a oggi li abbiamo inviati al Policlinico San Matteo di Pavia. Dai prossimi giorni saremo in grado di leggerli direttamente qui a Cremona. Ci limiteremo a tamponare solo pazienti con sintomatologia".

Il commento del sindaco di Cremona

Della situazione ha parlato anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti: "Essendo al confine con la zona rossa, noi ci siamo fatti carico di una serie di incombenze ulteriori. Le imprese torneranno a pieno regime a lavorare. Chiediamo a Governo e Regione di mettere in rete le risorse che ci sono: più personale, più presidi e riorganizzazione delle strutture in modo tale da far fronte a questa emergenza".