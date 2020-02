Coronavirus, chiusi scuole e musei in tutta la Lombardia

L'ordinanza sul coronavirus firmata dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede la chiusura di tutte le scuole della Lombardia, la sospensione di manifestazioni e l'apertura al pubblico dei musei. L'ordinanza è valida per tutto il territorio lombardo. (LIVE)

L'ordinanza di Regione Lombardia

L'ordinanza, si legge in una nota della Regione, prevede la "sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza". Fontana ha deciso anche "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico". Sospesa anche l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.